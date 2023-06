Carta d’identità elettronica, open day del Comune a Latina: informazioni su giorni e orari

Open day del Comune di Latina dedicato alla carta d’identità elettronica con l’apertura straordinaria degli uffici di via Ezio 36. L’iniziativa è in programma nelle giornate del 23 e del 24 giugno e nasce, come spiegano dall'Amministrazione, “dall’esigenza di rispondere in maniera puntuale e celere alle richieste di rilascio del documento da parte della cittadinanza, che aumentano in particolar modo nel periodo estivo in concomitanza con le partenze per le vacanze".

Per aderire all’open day non servirà la prenotazione ma si rilasceranno le carte d’identità fino a esaurimento dei posti disponibili. Gli uffici saranno aperti nei seguenti orari:

- venerdì 23 giugno dalle ore 14.30 alle ore 18.00

- sabato 24 giugno dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

“Vorrei ringraziare sentitamente la dirigente Lucia Giovangrossi e tutto il personale del Servizio Demografico con i quali in questi giorni ho avviato un confronto sinergico e proattivo, finalizzato alla pianificazione delle attività per i prossimi mesi e al potenziamento degli uffici - ha commentato l’assessore ai Servizi elettorali, demografici e statistici Francesca Tesone. C’è molto da fare e tante migliorie da apportare per garantire una sempre maggiore efficienza, ma sono pienamente fiduciosa perché ci sono tutte le condizioni per poterlo fare. Con il Sindaco e i colleghi di Giunta abbiamo già analizzato la situazione anche in ottica di nuove assunzioni da assegnare al servizio: un atto necessario e prioritario per assicurare in prima battuta ai dipendenti dei ritmi e una serenità di lavoro consoni e, di conseguenza, risposte sempre più celeri ed efficienti alle richieste della cittadinanza”.