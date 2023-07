Stop al calcio balilla: il Comune di Castelforte vieta il gioco nel pomeriggio e nelle ore notturne

Niente partite di biliardino nelle ore notturne in estate. A stabilirlo è l'amministrazione del piccolo comune di Castelforte, che il divieto lo ha messo nero su bianco con una specifica ordinanza sindacale, la numero 31 del 28 giugno 2023 firmata dal sindaco Angelo Felice Pompeo.

Nell'ordinanza sostanzialmente si impone il divieto assoluto di utilizzare, all'esterno degli esercizi pubblici, alcuni giochi tra cui quello del Calcio Balilla per evitare di recare disturbo ai residenti. Vengono poi stabiliti precisi limiti orari in base alle stagioni: dal 1 aprile al 30 settembre il divieto sarà imposto dopo le 22; dal 1 ottobre al 31 marzo invece dopo le 20. Il biliardino è però sempre vietato, in estate e in inverno, negli orari pomeridiani che vanno dalle 15 alle 17, precisando però che anche nelle ore precedenti il gioco non deve rappresentare una fonte di disturbo per il vicinato.

Ai titolari e gestori dei locali l'obbligo di esporre gli orari, custodire i giochi e vigilare affinché non si verifichi alcun abuso. Pene severe per chi trasgredisce le regole: oltre alla sanzione pecuniiaria prevista potrà essere applicata quella accessoria della sospensione dell'attività per un massimo di 10 giorni. Ma nei casi più gravi si potrà procedere secondo quanto previsto dall'articolo 659 del Codice penale, che disciplina il disturbo delle occupazioni e il riposo delle persone.

Sul caso interviene il gruppo consiliare del Pd composto da Giuseppe Rosato e Giancarlo Cardillo, e il segretario del partito Ferdinando Orlandi: "Assistiamo in questi giorni a un susseguirsi di ordinanze limitative per l’utilizzo di spazi comuni e di limitazioni orarie delle attività all’aperto. Ci riferiamo in particolare all’ordinanza di chiusura del centro polisportivo di Castelforte centro e al divieto di praticare il gioco del calcio balilla dopo le 22 e nelle ore pomeridiane .

Un divieto quest'ultimo sul quale c'è stato un clamoroso passo indietro dell'amministrazione la quale ha dichiarato che ci sarebbe stato un mero errore.

Sappiamo tutti benissimo che non è cosi. In riferimento ai campetti sportivi di Castelforte, pur condannando gli atti vandalici, riteniamo ingiusto il provvedimento di chiusura. Tale luogo infatti è stato oggetto di un lavoro di ripristino importante ed è stato dotato di impianto di video sorveglianza attraverso il quale è possibile attuare un continuo controllo dei luoghi".