Centrale nucleare, porte aperte nel sito in dismissione di Latina. Aperte le iscrizioni

Porte aperte nei cinque impianti nucleari italiani, oggi in decommissioning, e anche nel sito di Borgo Sabotino a Latina. Torna con la sua quarta edizione “Open Gate”, l’iniziativa promossa dal Gruppo Sogin per il fine settimana dell’11 e del 12 maggio e rivolta a oltre 3.330 cittadini. Le iscrizioni, esclusivamente online sul sito su www.sogin.it, sono state aperte nei giorni scorsi e si chiuderanno lunedì 22 aprile.

Visite nei cinque impianti nucleari

L’evento coinvolge le quattro centrali di Trino (Vercelli), Caorso (Piacenza), Garigliano (Caserta) e Latina, all’epoca del suo avvio la centrale più potente d’Europa, e per la prima volta l’impianto Itrec di Rotondella (Matera), che è stato il principale impianto nucleare di ricerca del Mezzogiorno. Sono previsti due percorsi di visita, "zona controllata" e "area industriale", per le centrali di Trino, Caorso, Garigliano e per l’impianto Itrec di Rotondella, mentre per Latina è programmato un solo percorso, "area industriale” a cui possono accedere, se accompagnati, anche i minori dai sei anni in su. Nei tour, della durata di circa due ore, i tecnici Sogin faranno ripercorrere i luoghi che rappresentano un pezzo di storia industriale del nostro Paese e racconteranno il lavoro che svolgono ogni giorno, nel rispetto dei criteri di massima sicurezza, per terminare lo smantellamento degli impianti nucleari e gestire i rifiuti radioattivi, dal loro stoccaggio nei depositi temporanei alla sistemazione definitiva nel Deposito Nazionale.

Le iscrizioni

Per partecipare a Open Gate 2024 è necessario iscriversi sul sito internet www.sogin.it, entro lunedì 22 aprile e fino ad esaurimento posti. Potranno essere accolti complessivamente 3.356 visitatori: 920 a Trino, 880 a Caorso, 756 a Latina, 420 al Garigliano e 380 all’Itrec di Rotondella. Per consentire la più ampia partecipazione, è possibile prenotarsi a una sola giornata e per un solo percorso di visita, scegliendo uno fra i diversi turni programmati dalla mattina fino al tardo pomeriggio, inserendo i propri dati personali e caricando una copia del proprio documento di identità.

L’evento “Open Gate”

L’evento, sospeso per l’emergenza sanitaria, torna dopo le precedenti edizioni del 2015, 2017 e 2019 che registrarono grande successo di partecipazione, confermando l’impegno della Società nel garantire informazione, trasparenza e partecipazione.