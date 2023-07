Schiamazzi, musica e auto ad alta velocità: il Comune chiude di notte piazzale dell’Ambrosia

Divieto di circolazione e di sosta in piazzale dell’Ambrosia a Latina Scalo. Questa la decisione assunta dal Comune con l’ordinanza che è stata emanata nei giorni scorsi e pubblicata ieri sull’albo pretorio, firmata dal dirigente del Servizio Mobilità.

Ed è nello stesso documento che vengono spiegate le ragioni del provvedimento assunto dall’Amministrazione che parla di “questioni di ordine pubblico”. L’ordinanza, infatti, è figlia delle “numerose segnalazioni pervenute presso il Comando Polizia Locale, nel corso dell’ultimo anno - si legge -, e le conseguenti segnalazioni/denunce alle autorità giudiziarie per schiamazzi notturni con il transito di autovetture a velocità elevata e musica ad alto volume in piazzale dell’Ambrosia, con conseguente disturbo e pregiudizio della quiete pubblica”. Considerato “che tali circostanze si verificano principalmente in orario notturno arrecando grave pregiudizio alla quiete pubblica ed al riposo dei residenti”, si legge ancora, “al fine di tutelare la quiete e la sicurezza delle persone residenti si rende necessario interdire la circolazione e sosta in piazzale dell’Ambrosia”.

Nello specifico con l’ordinanza viene disposto il divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli dal dalle 23 alle 5, ad eccezione dei residenti, delle forze dell’ordine e dei mezzi di soccorso. Il divieto è valido dal 17 luglio in piazzale dell’Ambrosia nel tratto compreso tra le intersezioni con via dell’Orchidea e via dei Gerani e via Parmenide.