Da Sermoneta un "ponte" con i popoli di tutto il mondo: si chiude il festival del Folklore

Si è chiusa l'edizione 2022 del festival internazionale Sermoneta in Folklore, la prima dopo due difficili anni di pandmeia. Ed è stata un successo. Grande la soddisfazione da parte del Comune e della sindaca Giuseppina Giovannoli. "Il successo ottenuto - commenta - ci rende ancora più felici. Congratulazione agli sbandieratori del Ducato Caetani di Sermoneta per l'organizzazione, ai gruppi di Paraguay, Serbia e Colombia, a tutti coloro che a vario titolo hanno collaborato alla buona riuscita della manifestazione e naturalmente al pubblico, che neanche quest'anno ha fatto mancare il suo sostegno".

"Abbiamo dimostrato - aggiunge Giovannoli - come le diverse culture possano integrarsi, farsi conoscere, e come il folklore possa unire i popoli, in un momento storico in cui due nazioni sono in guerra a poche migliaia di chilometri da casa nostra. Il Festival Internazionale Sermoneta in Folklore rappresenta una delle manifestazioni più rappresentative del nostro calendario eventi, il nostro "ponte" con i popoli di tutto il mondo nel segno della pace e dello "scambio": l'amministrazione continuerà a supportarla e promuoverla come ha fatto finora. Arrivederci al 2023".