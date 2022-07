Entro l'11 luglio le proposte per "Cisterna Estate": il Comune pubblica il bando

E’ stato pubblicato dal Comune di Cisterna l’avviso per la manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti e associazioni del territorio che si occupano di eventi culturali, attività educative e ludico-ricreative ed eventi sportivi, per la presentazione di progetti finalizzati a realizzare attività da inserire nell’ambito delle iniziative dell’Estate Cisternese 2022.

Possono partecipare persone fisiche, società, associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi, anche temporanei, ed istituzioni in genere, in qualunque forma costituite, (pubbliche o private) operanti sul territorio comunale che si occupano di eventi culturali, attività educative e ludico-ricreative ed eventi sportivi e che intendano realizzare un’attività in proprio o con il supporto di partner da inserire nel calendario di attività culturali e di intrattenimento da realizzarsi sul territorio comunale nel periodo dal 25 luglio al 14 agosto 2022.

Il progetto proposto dovrà riguardare le manifestazioni artistico-culturali di piazza; gli eventi di musica, teatro, danza, letteratura, festival e rassegne; gli eventi live musicali e contest; le manifestazioni culturali di vario genere; gli eventi enogastronomici e commerciali straordinari; gli eventi sportivi, folkloristici in maschera, festival, manifestazioni di danze e musiche folkloristiche popolari ed internazionali; di arte di strada, attrazioni, spettacoli viaggianti e animazione ed intrattenimento itinerante; di escursioni nel territorio; di proiezioni cinematografiche; eventi, mostre ed esposizioni.

Il Comune metterà a disposizione il luogo, il palco, se necessario, e il service audio-luci. Inoltre, in base alla complessità della proposta progettuale presentata, è previsto un contributo economico a titolo di rimborso spese fino ad un massimo di 1.000 euro. Ciascun soggetto interessato può presentare una sola proposta progettuale, individualmente o in rete con altri soggetti definiti “Partner”. In tal caso, i partner coinvolti conferiscono formalmente mandato al Soggetto capofila, che presenta il progetto in nome e per conto degli altri partner. E' possibile utilizzare esclusivamente il formulario allegato al bando entro le 24 del giorno 11 luglio 2022 tramite pec all’indirizzo: mail@postacert.comune. cisterna.latina.it . "Attraverso l’avviso pubblico – spiegano il sindaco Valentino Mantini, l’assessore alla Cultura Maria lnnamorato e la delegata agli Eventi e Turismo, Aura Contarino – abbiamo voluto aprire a tutti, nessuno escluso, sia in forma individuale che in raggruppamento. L’amministrazione si farà carico del palco, del service audio-luci, della disponibilità della location, oltre al concerto dei Tiromancino nella serata del 16 agosto. Ci auguriamo che le associazioni e artisti locali partecipino numerosi così da poter allestire un calendario fitto di appuntamenti che vivacizzi la città e che attragga visitatori dai paesi vicini".