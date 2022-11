Cisterna accoglie l'Erasmus: 40 ospiti provenienti da Estonia, Bulgaria, Polonia e Ungheria

Il comune di Cisterna sarà per circa una settimana un crogiolo di culture e fratellanza tra popoli attraverso il progetto studentesco Erasmus. Il titolo del nuovo progetto è un acronimo: S.T.E.A.M. ovvero Science, Technology, Engineering, Art, Music. Saranno coinvolte quattro nazioni, Estonia, Bulgaria, Polonia e Ungheria, per un totale, tra studenti e docenti, di circa 40 persone che saranno ospiti dell’Istituto comprensivo Leone Caetani e di famiglie di Cisterna.

Nella giornata di oggi, lunedì 28 novembre, insieme al dirigente scolastico Nicolino Ingenito, alla vice dirigente Rosanna Salerno e alla coordinatrice del progetto Adriana Di Muro, la delegazione ha visitato Palazzo Caetani e poi è stata accolta nella sala consiliare dove ad attenderla c’era il coro di studenti diretto dalla docente Maria Vittoria Baccari, che ha intonato l’“Inno alla Gioia” di Beethoven, "Meraviglioso” di Domenico Modugno, una versione di “Hallelujah” di Leonard Cohen con la bellissima voce solista di Maria Francesca Bartolomucci, e poi ancora “We Are the Champions” dei Queen, per finire con un fuori programma, l’Inno di Mameli. “I progetti Erasmus – hanno detto il sindaco Valentino Mantini e l’assessore alla Scuola Emanuela Pagnanelli – costituiscono sempre un importante esperienza di arricchimento e confronto. Per tutti i ragazzi, sia coloro che accolgono che quelli ospiti, rappresenta un momento indimenticabile della loro vita, la arricchisce, la apre al confronto e alla conoscenza. È inoltre estremamente interessante il tema di quest’anno, che dimostra come attraverso la tecnologia, la scienza, l’arte e la musica, possono superarsi le barriere linguistiche per essere tutti insieme un grande popolo. Ringraziamo per questo Di Muro che negli anni ha dato a centinaia di ragazzi l’opportunità di partecipare ai programmi Erasmus, al dirigente e docenti dell’Istituto Caetani e alle famiglie di Cisterna che accolgono gli studenti nelle loro case”.