Inaugurato il Centro polivalente San Valentino: "La struttura ritorna alla comunità"

È stato inaugurato il 7 dicembre, il Centro polivalente di San Valentino, a Cisterna, gestito dalla cooperativa Astrolabio. Alla presenza del sindaco Valentino Mantini e dell’assessore alle politiche sociali Carlo Carletti, insieme con l’amministrazione comunale, è stato tagliato ufficialmente il nastro per l'apertura della struttura finalmente restituita a tutta la comunità di Cisterna.

"Con il taglio del nastro si ufficializza il ritorno del Centro polivalente alla piena disponibilità e fruibilità da parte dei nostri concittadini – hanno dichiarato il sindaco di Cisterna Valentino Mantini e l’assessore alle politiche sociali Carlo Carletti – Gestito dalla cooperativa Astrolabio, il Centro si avvale della collaborazione di varie associazioni che ringraziamo, per realizzare attività culturali, musicali, sportive, laboratoriali, attività ludiche e di doposcuola per bambini e ragazzi. Un Centro intergenerazionale che permette di socializzare, in cui tutte le persone possono partecipare senza esclusione alcuna e dove, soprattutto, i fragili hanno piena accoglienza ed eguali attenzioni. Il Centro polivalente di San Valentino ha come punto di riferimento, per il supporto e la verifica, il Servizio Sociale del Comune che con competenza ha attivato le necessarie procedure per conseguire questo risultato positivo. Un grande lavoro di squadra che sarà portato avanti e valorizzato anche grazie alle specificità degli stessi fruitori del servizio".