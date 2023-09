Cisterna intitola un parco all'imprenditore Maurizio Lupoli

All'imprenditore di Cisterna Maurizio Lupoli, scomparso prematuramente nel 2005, è stato intitolato un parco pubblico, nell'area adiacente Corso della Repubblica. La cerimonia di intitolazione ha fatto seguito a una specifica richiesta arrivata all'amministrazione comunale e accolta all'unanimità nella commissione toponomastica del 22 maggio 2022, poi deliberata dalla Giunta il 15 giugno successivo.

Maurizio Lupoli, nato nel 1943, ha operato nell’azienda della propria famiglia che ha contribuito alla rinascita della città e al suo sviluppo all’indomani della seconda guerra mondiale. Nell’area dove sorge il parco a lui intitolato era situata la sua attività di raccolta e lavorazione del ferro, prima del trasferimento nell’area industriale. Per il suo attaccamento alla comunità parrocchiale ha donato il crocefisso e una fonte battesimale realizzata da artigiani locali alla chiesa di San Francesco d’Assisi. Alla commossa cerimonia di inaugurazione, organizzata dal consigliere comunale e provinciale Elio Sarracino, hanno partecipato il sindaco di Cisterna Valentino Mantini, vari consiglieri e assessori comunali, un nutrito gruppo di familiari dell'imprenditore.

"Oggi è per tutta la nostra famiglia un giorno di festa – ha detto Francesco Cardarello, nipote di Maurizio – Un giorno in cui viene restituito qualcosa a una persona che tanto ha dato, mio nonno. Un ricordo indelebile il suo, nonostante siano passati 18 anni da quando se n’è andato. Ero un bambino di soli 2 anni, troppo pochi per ricordarne persino la voce, ma grazie alla voce delle persone che conoscevano mio nonno ho potuto ricostruire la sua immagine: l’amore che ha trasmesso come padre e come marito, la sua natura allegra, l’irrefrenabile passione per il lavoro". Alla cerimonia ha preso parte don Peppino Mustacchio, parroco di San Francesco d’Assisi che ha dato la benedizione ai presenti e alla targa che porta il nome dell’imprenditore cisternese.