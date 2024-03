Città con il miglior clima, Latina è 38esima. Ma sprofonda in classifica per il troppo caldo

Latina è tra le 40 città italiane dove si registrano le migliori condizioni climatiche. A dirlo è la classifica che emerge dalla nuova edizione dell’indice del clima del Sole 24 Ore, pubblicata sul quotidiano oggi. Una classifica aggiornata sulla base dei dati forniti da 3bmeteo relativi al decennio 2013-2023, e che viene utilizzata, come ogni anno, nell’indagine della “Qualità della vita” realizzata dallo stesso quotidiano per raccontare in quale delle 107 città capoluogo si viva meglio, anche dal punto di vista climatico.

A guidare la classifica quest’anno è la città di Bari seguita, nei primi cinque posti, da Imperia, Barletta-Andria-Trani, Catania e Pescara; fanalino di coda invece Belluno in compagnia di Alessandria, Pavia, Cremona e Caserta per chiudere la graduatoria.

Sono 10 gli indici che compongono la classifica finale, che sono stati scelti ed elaborati dalla redazione del Sole 24 Ore e validati dal team di esperti meteorologici di 3bmeteo.

Indice del clima, Latina al 38esimo posto

Latina, in questa speciale classifica delle 107 città analizzate, si posiziona al 38esimo posto. Dalla sua, guardando i singoli parametri, le oltre 8 ore e mezza di sole al giorno che la posizionano all’11esimo posto, il numero di giorni freddi - non era difficile immaginarlo - con una temperatura percepita al di sotto dei 3°C che la fanno salire addirittura sul podio - è terza -, e la brezza estiva che con i suoi 6 nodi di vento (in media in un decennio) rinfresca nelle serate più calde e posiziona il capoluogo pontino al 34esimo posto.

Ci sono però molti ma. Perché l’indice di calore con i 94 giorni di media in un anno con temperatura percepita superiore ai 30°C fa sprofondare Latina al 99esimo posto; è invece 91esima per le ondate di calore con una media di 22 giorni in un anno in cui per tre giorni consecutivi la temperatura ha superato ancora i 30°C, e 71esima per le piogge, con 88 giorni in cui ci sono stati accumuli superiori a 2 mm in almeno una fascia oraria. Nel periodo compreso tra il 2011 e il 2021, di media, poi ci sono stati 23 giorni di “eventi estremi” con un accumulo di pioggia che ha supera i 40mm per fascia esaoraria (il capoluogo è 63esimo in Italia). L’altro dato che balza all’occhio i 193 giorni di media in un anno fuori dal comfort climatico, cioè con un’umidità relativa superiore al 70% o inferiore al 30% che portano Latina al 56esimo posto (tutti id ati nella foto in basso).

Indice del clima: come va nel Lazio

Ma come va nel resto del Lazio? Andando a guardare la classifica, la città in cui si registrano le migliori condizioni climatiche è proprio Roma che si piazza al 25esimo posto; le altre fanno tutte peggio di Latina: Viterbo è infatti al 49esimo posto, Frosinone 20 posizioni esatte più in basso e Rieti all’83esimo.