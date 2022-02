Il Comune di Latina aderisce alle Olimpiadi della Legalità di James Fox

Il Comune di Latina aderisce alla 9° edizione delle Olimpiade della Legalità e della Sicurezza "I love may city" di James Fox, un'iniziativa che coinvolge 30 comuni e 80 istituti scolastici della Regione Lazio, per un totale di 450 scuole.

James Fox è il "Superamico della Sicurezza", l’agente segreto ideato dall’ente di formazione “Iris T&O – Istituto di Ricerca e Sviluppo”, che educa e sensibilizza adulti e ragazzi sui temi della legalità e della sicurezza. Saranno 10.000 i giovani “atleti” in tutto il Lazio che parteciperanno a lezioni, laboratori e giochi attraverso cui si alleneranno a praticare i sani principi della legalità e della sicurezza, imparando così a riconoscere comportamenti illeciti, proteggersi dai malintenzionati e prevenire le minacce che li circondano. Si serviranno dell’aiuto degli insegnanti che, con gli Agenti della Squadra di James Fox, saranno i loro esperti allenatori, mentre i genitori svolgeranno il ruolo di preparatori atletici.

Grazie all’adesione del Comune al progetto, gli insegnanti di Latina parteciperanno a seminari e corsi autorizzati dal Ministero dell’Istruzione per adempiere alla funzione di “allenatori” e guidare al meglio i ragazzi nella partecipazione ai giochi olimpici. Per sostenere i propri figli, anche i genitori avranno la possibilità di confrontarsi con psicologi e tecnici esperti sugli argomenti che James Fox affronterà: bullismo e cyberbullismo; sicurezza stradale; pericoli derivanti dall’utilizzo di internet da riconoscere e prevenire. I giovani più meritevoli si qualificheranno come agenti di James Fox ed entreranno a far parte della “Squadra JFox” con il ruolo di rappresentanti della Legalità e della Sicurezza. Il trofeo “Top of the city” sarà assegnato alla città-comunità maggiormente rappresentata. All’Istituto Scolastico più partecipativo sarà donato un corso riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione del valore stimato in 3.500 euro finalizzato allo sviluppo e alla crescita professionale di insegnanti, dirigenti scolastici e personale Ata. La finale regionale si terrà a fine maggio al Teatro Brancaccio di Roma.