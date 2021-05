Cori, un anno giubilare per il V Centenario dell’apparizione della Madonna del Soccorso

Un anno giubilare per i 500 anni dell’apparizione della Madonna del Soccorso a Cori: ad annunciarlo domenica 9 maggio, nel giorno della festa, è stato il vescovo Mariano Crociata durante la celebrazione eucaristica tenuta nel santuario.

Alla cerimonia, che ha aperto proprio le celebrazioni per il V centenario dell’apparizione della Madonna del Soccorso a Cori, oltre al sindaco Mauro De Lillis, erano presenti il prefetto Maurizio Falco, il vice presidente della Provincia Domenico Vulcano, i sindaci e rappresentanti dei Comuni limitrofi, le autorità militari tra cui il comandante del reparto territoriale dei carabinieri di Aprilia Colonnello Riccardo Barbera e il comandante della tenenza della guardia di finanza di Aprilia Capitano Luca Spedicato.

Non c’era la consueta folla di fedeli – che però hanno potuto seguire l’evento sui canali dell’emittente LazioTv e sulla pagina Fb del Comune di Cori – a causa delle misure di prevenzione contro la pandemia da coronavirus che hanno altresì impedito lo svolgimento della tradizionale processione. Nel corso della celebrazione, preceduta dai tamburi e dalle chiarine degli sbandieratori e dal volo delle colombe liberate dinanzi al santuario, il vescovo ha annunciato l’anno giubilare per i 500 anni dell’apparizione della Madonna del Soccorso: fino a maggio 2022 sarà concessa l’indulgenza plenaria ai fedeli che si recheranno al santuario della Madonna del Soccorso come pellegrini e parteciperanno alla Messa o ad altre celebrazioni liturgiche o pii esercizi in onore della Beata Vergine Maria, o almeno per un congruo tempo pregheranno davanti all’effige della Madonna, alle seguenti condizioni: celebrazione del sacramento della riconciliazione, celebrazione eucaristica e comunione, professione di fede, preghiera per il Santo Padre e per le sue intenzioni.

Al termine della celebrazione è stata recitata la preghiera alla Madonna del Soccorso, composta dallo stesso vescovo Mariano Crociata in occasione di questo anno giubilare. Subito dopo il vescovo ha visitato l’esposizione delle matrici delle ‘Antichità di Cora’ del Piranesi, presenti nel Museo della Città e del Territorio.

Preghiera alla Madonna del Soccorso

Maria, Vergine del Soccorso,

a te ricorriamo pieni di fiducia

in questo tempo di smarrimento.

Ogni giorno sperimentiamo la tua premura di madre

e ora con tutto il cuore rinnoviamo a te

le nostre invocazioni e le nostre suppliche.

Con la tua potente intercessione

ottieni a noi le grazie che chiediamo:

che i bambini abbiano guide ed esempi sicuri

nei genitori e negli adulti che incontrano;

che i ragazzi e i giovani abbraccino con slancio

il progetto di vita che intravedono e cercano;

che uomini e donne trovino la riuscita della loro vita

in una dedizione generosa e disinteressata

al bene delle nuove generazioni

e allo sviluppo di una società più giusta e fraterna;

che gli anziani sentano il calore

di quanti traggono beneficio dalla fatica di una vita

e lo ricambino con una presenza saggia e serena;

che i poveri e i malati, le persone sole e dimenticate,

i profughi e gli sbandati trovino in noi e in tutti

vicinanza, incoraggiamento e concreto aiuto;

che i ministri della Chiesa del tuo Gesù

siano ardenti annunciatori e testimoni della sua Parola,

servitori di comunità plasmate dal suo Vangelo.

Madre che mai dimentichi i tuoi figli,

implora per noi il dono dello Spirito

dal Padre e dal Cristo Risorto,

perché ritroviamo fiducia e speranza in mezzo alle difficoltà

e pregustiamo il sapore della gioia nella recuperata fraternità

e nella riscoperta bellezza del dono della vita.

Gallery