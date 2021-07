Coronavirus Latina, i contagi rallentano ancora. Nell’ultima settimana 21 comuni senza casi

Scendono ancora, sono meno della metà, i casi di coronavirus nella provincia pontina nell’ultima settimana. A raccontare in numeri la situazione nel territorio pontino è la Asl che come di consueto ha diffuso il bollettino settimanale.

Nel periodo preso in considerazione, quello compreso tra il 23 e il 29 giugno, i contagi sono stati 31, a fronte dei 78 dell’ultima rilevazione di una settimana fa (erano stati 116 invece dal 9 al 15 giugno e 130 dal 2 all'8 giugno). Un solo picco di 20 positività registrate proprio il 23 giugno, poi un progressivo calo fino al doppio zero di lunedì 28 e martedì 29 giugno. Rispetto al report precedente sono in calo anche i decessi, uno solo in questa settimana rispetto ai due di quella precedente, e i ricoveri, uno negli ultimi sette giorni mentre nei precedenti erano stati 6.

Sono in numero più basso però anche le guarigioni, 600 in totale quelle notificate dalla Asl nel periodo preso i considerazione, mentre la settimana scorsa erano state 924; stabile e poco superiore ai 33mila, infine, il numero delle vaccinazioni totali.

Guardando la distribuzione territoriale, l’unico comune ad aver fatto registrare una crescita in doppia cifra è stato quello di Latina con 10 nuovi casi (11 una settimana fa); è migliorata poi la situazione negli altri grandi centri che nella scorsa rilevazione avevano fatto registrare i numeri più alti: sono 4 i nuovi casi a Cisterna (una settimana fa erano 19), 2 a Fondi (una settimana fa erano 9) e Sezze (una settimana fa erano 11), uno a Terracina (una settimana fa erano 7). Infine, sono 5 i contagi accertati a Formia (una settimana fa era stato uno solo). In aumento anche il numero dei comuni della provincia, sono 21, che in questa settimana non hanno fatto registrare nuovi casi.