Coronavirus, impennata di contagi ad Anzio: 85 nuovi casi positivi in 72 ore

Impennata di contagi da coronavirus negli ultimi giorni ad Anzio: il Comune poco fa, nel suo aggiornamento sulla situazione, ha dato la notizia di 85 nuovi casi nelle ultime 72 ore che hanno fatto salire ad oltre cento gli attuali positivi.

“Al momento i cittadini positivi al coronavirus, in base alle comunicazioni dell'Asl Roma 6 - si legge in una nota dell’ente diffusa sulla pagina Facebook ufficiale -, sono aumentati a 116, con 85 nuovi casi registrati nelle ultime 72 ore (9 ricoverati in ospedale e 107 in isolamento domiciliare)”.

Il sindaco Candido De Angelis ha convocato per le 12 di oggi, mercoledì 21 ottobre, “una riunione urgente della Giunta e dei Dirigenti dell'Ente, per una circostanziata verifica della problematica e per adottare eventuali nuovi accorgimenti contro la diffusione del virus”.