Coronavirus, l'aggiornamento da Aprilia: scendono a 678 i positivi. Apre il quarto hub vaccinale

Scendono a 678 i cittadini di Aprilia attualmente positivi al covid, con 43 persone ancora ricoverate in ospedale. L'aggiornamento arriva dal Comune. Sul territorio si registra un calo anche per quanto riguarda i cittadini che si trovano in isolamento domiciliare preventivo e che non sono positivi: sono complessivamente 400.

“Registriamo un graduale miglioramento dei dati epidemiologici, che fa ben sperare, soprattutto in previsione dell’avvio della stagione estiva – commenta il Sindaco Antonio Terra – Questa mattina mi sono recato in visita presso il San Michele Hospital, che da oggi si aggiunge ai centri vaccinali presenti in Città. Diventano così quattro i luoghi ad Aprilia in cui è possibile prenotare il vaccino: oltre al SMH, la Asl di via Giustiniano, la clinica Città di Aprilia e Villa Silvana. In tutti e quattro i centri vaccinali, viene somministrato Pfizer-BionTech. Si tratta di un’ottima notizia, che consente di guardare con fiducia ai ritmi della campagna vaccinale, che possono consentirci di superare finalmente questo momento”.