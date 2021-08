Coronavirus: nel Lazio 638 nuovi casi. Attualmente sono ricoverate in area medica 381 persone

I dati del 7 agosto nel Lazio. L'assessore D'Amato: "Frenata del trend rispetto alla settimana precedente. Valore Rt in calo, incidenza stabile"

Sono 638 i nuovi casi di covid registrati oggi, 7 agosto, nel Lazio, compresi 124 recuperi di precedenti notifiche. E' stato accertato anche un decesso, mentre i ricoverati sono 381, 16 in meno rispetto al giorno precedente, le terapie intensive stabili a 54.

D'Amato: "Frenata del trend"

"Osserviamo una frenata del trend di casi - commenta l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato - 83 in meno su base settimanale. Il valore Rt è in calo, l'incidenza resta costante. La pressione sulla rete ospedaliera resta bassa e continua la frenata della variante delta nel Lazio".

La distribuzione dei casi per le province del Lazio

Per quanto la distribuzione dei contagi, la città di Roma scende a quota 246, 232 sono invece i positivi accertati nel resto della provincia di Roma. Nelle altre quattro province della regione se ne contano complessivamente 160, di cui 29 a Frosinone, 89 a Latina, 19 a Rieti e 23 a Viterbo.

Il bollettino del Lazio del 7 agosto

Il quadro dei dati segnala al momento ben 13.946 cittadini del Lazio positivi al virus, 381 ricoverati in area medica, 54 in terapia intensiva, 13.511 in isolamento domiciliare. Nel complesso, dall'inizio della pandemia ad oggi, nella regione sono stati trattati 362.414 cittadini contagiati, di cui 340.049 guariti dal Covid e 8.419 deceduti.