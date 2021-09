Coronavirus: 350 casi nel Lazio, rapporto tra positivi e tamponi a 1,6%

Su un totale di 21.334 test, tra molecolari e antigenici, sono 350 i nuovi casi di Covid in tutto il Lazio, 67 in più rispetto a ieri ma 92 in meno rispetto a mercoledì 25 agosto. Tre invece le vittime del virus e 838 i pazienti guariti.Il rapporto tra positivi e tamponi è all'1,6%. I ricoverati sono 448 e 71 le terapie intensive. "Risultano in calo i ricoveri - commenta l'assessore Alessio D'Amato - e le terapie intensive. Diminuiscono i contagi su base settimanale, a conferma dell'efficacia della campagna vaccinale".

La distribuzione dei contagi per le province

I casi nella Capitale sono complessivamente 108, nel resto della provincia di Roma ammontano a 113. Nelle altre province del Lazio sono poi 129 i contagi accertati, 33 dei quali a Frosinone, 40 a Latina, 21 a Rieti e 35 a Viterbo.

I dati del bollettino del Lazio del 1 settembre

Quanto ai numeri del bollettino del 1 settembre, gli attuali cittadini del Lazio positivi al Covid sono 14.800,14.281 si trovano in isolamento domciliare, 448 ricoverati in area non critica e 71 in terapia intensiva. I casi complessivamente trattati dall'inizio della pandemia ad oggi sono 375.003. Di questi, 351.683 sono guariti, 8,520 deceduti.

Il punto sulla campagna vaccinale

Il Lazio oggi raggiunge, nella campagna vaccinale, 4 milioni di cittadini immunizzati, il 77% dell'intera popolazione over 12. Da oggi, 1 settembre, sarà inoltre possibile accedere agli hub vaccinali, della regione e anche della provincia di Latina, anche senza prenotazione ma muniti di tessera sanitaria. "Nel primo giorno - commenta l'assessore D'Amato - buona l'adesione: oltre 5mila vaccinazioni, con punte di oltre il 30%". Per quanto riguarda nello specifico la provincia pontina, sono stati immunizzati 9mila cittadini di origine asiatica, più di 7mila fanno parte della comunità Sikh.