Coronavirus, nel Lazio 3.859 contagi e nove morti. Calano ancora i ricoveri

Su un totale di 27.491 test effettuati oggi, 11 maggio, nel Lazio sono 3.859 i nuovi casi positivi, con un rapporto tra casi e tamponi che si attesta intorno al 14%.

Il punto sui ricoveri

Sono poi ancora nove i decessi legati al virus, sei in meno rispetto alla giornata di ieri, e 4.257 i pazienti guariti. Per quanto riguarda invece i ricoveri ospedalieri, scende ancora il numero dei posti letto occupati (20 in meno nell'arco di una giornata), per un totale di 904 persone nei reparti Covid dei nosocomi della regione e 47 in terapia intensiva.

La distribuzione dei casi per le province del Lazio

Quanto alla distribuzione dei contagi, 1.931 sono concentrati nella sola città di Roma, altri 842 nel resto della provincia. A questi si aggiungono inoltre i 1.096 positivi registrati nel resto delle province del Lazio: 435 a Latina, 372 a Frosinone, 148 a Viterbo e infine 131 a Rieti.

Il bollettino del Lazio dell'11 maggio

Il totale dei casi trattati dalle Asl della regione Lazio arriva ora a quota 1.524.672. Di questi, gli attuali positivi sono 146.526, di cui 904 ricoverati nelle aree mediche degli ospedali e 47 che necessitano di cure maggiori nelle terapie intensive. I decessi per Covid arrivano invece complessivamente a 11.210 dall'inizio della pandemia ad oggi.