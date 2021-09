Coronavirus, nel Lazio 362 positivi e tre decessi. In calo incidenza e valore Rt

Nel Lazio, su 7757 tamponi molecolari e 12866 tamponi antigenici per un totale di 20623 tamponi, si registrano 362 nuovi casi positivi (+16 rispetto a ieri e -42 rispetto a sabato 4 settembre. Sono 3 i decessi, 445 in totale i ricoverati, 59 le terapie intensive e 617 i guariti delle ultime 24 ore. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 1,7%. "Stabile la pressione sulla rete ospedaliera - spiega l'assessore Alessio D'Amato - Siamo in attesa della circolare del Ministero della Salute e del consenso informato per avviare la terza dose a immunodepressi e trapiantati. In calo il valore Rt a 0,75 rispetto alla settimana precedente e cala anche l'incidenza".

La distribuzione dei positivi per provincia

I casi a Roma città sono a quota 191, mentre nel resto della provincia romana se ne contano complessivamente 112. Nelle altre quattro province del Lazio sono invece 59 i nuovi contagi, di cui 15 nella Asl di Latina, 17 a Frosinone, 7 a Rieti e 20 nella Asl di Viterbo.

Il bollettino del Lazio dell'11 settembre

Per quanto riguarda il bollettino del Lazio, gli attuali cittadini positivi al covid 12.761, di cui 445 ricoverati in area medica e 59 in terapia intensiva. I casi complessivi trattati nella regione dall'inizio della pandemia ammontano poi a 378.697, di cui 357.370 guariti e 8.566 deceduti.

La campagna vaccinale

L'ultimo dato riguarda infine la campagna vaccinale, che vede ormai superato l'80% di cittadini over 12 vaccinati con doppia dose. "Il prossimo obiettivo - ribadisce l'assessore D'Amato - è quello dell'85%". Sono circa 6 milioni 900mila le dosi somministrate per un totale di 3.270.000 persone immunizzate.