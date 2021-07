Coronavirus, salgono di nuovo i casi nel Lazio: oltre quota 200 in 24 ore. Rapporto tra positivi e tamponi a 2,1%

Si è conclusa alla presenza dell'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato la videoconferenza della task-force regionale per il Covid con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Su un totale di 25mila test, di cui 10mila tamponi molecolari e 15mila antigenici, i cittadini positivi sono risultati 208 (+42 rispetto al giorno precedente), mentre si registra un solo decesso e 128 ricoverati. Il rapporto tra positivi e tamponi sale a 2,1% ma considerando anche gli antigenici la percentuale arria a 0,8%. I ricoverati sono 128 e le terapie intensive restano stabili a quota 25.

La distribuzione dei contagi per provincia

In lieve aumento i casi nella città di Roma, saliti nelle ultime 24 ore a 131 mentre nel resto della provincia sono in totale 39. Nelle altre province del Lazio si contano invece ben 38 positivi, di cui la maggior parte, 17, in provincia di Latina. Sono poi 7 i nuovi casi a Frosinone, 14 a Viterbo e nessuno in provincia di Rieti.

Il bollettino del Lazio del 14 luglio

Per quanto riguarda i numeri del bollettino, nel Lazio i cittadini attualmente positivi al covid sono 2.228, di cui 121 ricoverati in area non critica, 25 in terapia intensiva, 2.082 in isolamento domiciliare. Dall'inizio della pandemia ad oggi sono stati trattati complessivamente 347.647 contagi, di cui 337.038 guariti, 8.381 deceduti.

La campagna vaccinale

L'assessore alla Sanità Alessio D'Amato ha confermato che sono state ormai superate nella regione le 6 milioni di dosi somministrate dall'inizio della campagna vaccinale. E resta fermo un obiettivo: "L'immunizzazione al 70% entro la prima settimana di agosto". Intanto la Asl di Latina ha disposto nuove tappe, oggi e domani, a Sabaudia del camper vaccinale e ha inoltre annunciato un aumento delle dosi Pfizer per i prossimi giorni.