Coronavirus, nuova avanzata nel Lazio: in 24 ore 353 nuovi positivi

Nuovo balzo verso l'alto della curva del covid nel Lazio: su un totale 25mila test tra antigenici e molecolari, i nuovi positivi sono ben 353, +145 rispetto al 14 luglio. Si registra inoltre un decesso e 190 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,9% ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale scende a 1,3%. I ricoverati calano e arrivano a 105 (-16 rispetto al giorno precedente) e le terapie intensive sono stabili a quota 25.

La distribuzione dei casi per provincia

Aumentano ancora i casi nella città di Roma, che ammontano oggi a 178, nel resto della provincia romana sono invece 88. Nelle altre province del Lazio si arriva oggi a 32 contagi, 12 dei quali a Latina, altrettanti a Frosinone, un solo caso invece a Rieti e 7 positivi a Viterbo.

Il bollettino del Lazio del 15 luglio

Sono arrivati ora a 348mila i casi totali trattati nella regione dall'inizio della pandemia, di cui 337.228 guariti e 8,382 deceduti. Attualmente invece i cittadini del Lazio positivi sono 2.390, di cui 105 ricoverati in area non critica, 25 in terapia intensiva e 2.260 in isolamento domiciliare. "Il quadro epidemiologico mostra un ulteriore incremento della circolazione della variante, che si delinea come la variante prevalente in circolazione in tutte le Asl", ha commentato l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato che ha fatto il punto della situazione sui rischi e sulla necessità di rendere obbligatorio il green pass.

La campagna vaccinale

Nel Lazio intanto sono state superate le 6 milioni di dosi somministrate e 2.625.598 cittadini sono immunizzati con doppia dose o monodose. Prosegue poi anche sul territorio pontino l'operazione Delta, con il camper itinerante per la vaccinazione con J6J che oggi, 15 luglio, ha raggiunto il comune di Spigno Saturnia. Il 16 e 17 luglio sarà a Minturno-Scauri, il 18 e 19 luglio a Fondi.