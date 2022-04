Coronavirus, nel Lazio salgono a 9.115 i nuovi casi. Più di 130mila attuali positivi

Con 60.218 tamponi sono 9.115 i casi di positività scoperti nel Lazio nelle ultime 24 ore, bem 655 in più rispetto alla giornata del 1 aprile. I decessi sono invece quattro e 6.648 i pazienti guariti. Nella regione oggi, 2 aprile, il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,1%.

I ricoveri

Per quanto riguarda i ricoveri si assiste a un lievissimo calo: nei reparti ordinari degli ospedali della regione sono 1.193 i pazienti Covid ricoverati, nove in meno rispetto al giorno precedente, mentre sono 76 in totale le terapie intensive occupate.

La mappa del contagio nella regione

Nella sola città di Roma vengono segnalati 4.065 contagi a cui si aggiungono ulteriori 2.559 positivi nel resto della provincia di Roma. Nelle altre quattro province del Lazio i casi sono invece 2.491, di cui 1.013 segnalati dalla Asl di Frosinone, 970 da quella di Latina, 297 a Viterbo e infine 211 a Rieti.

Il bollettino del Lazio del 2 aprile

I cittadini del Lazio che risultano attualmente positivi al Covid sono 130.033. Di questi, 1.193 sono ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali della regione, altri 76 si trovano invece nelle terapie intensive e infine 128.764 si trovano in isolamento domiciliare. Dall'inizio della pandemia ad oggi, su un totale di 1.304.521 casi esaminati dalle singole Asl, i pazienti deceduti sono stati 10.791.

Il punto sui vaccini

E' stata superata quota 13 milioni e 390mila vaccinazioni complessive, con più di 3,9 milioni di dosi booster effettuate,pari a oltre l’81% di copertura con dosi booster nella popolazione adulta.