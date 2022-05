Coronavirus, nel Lazio 3.278 nuovi contagi ma i ricoveri totali scendono sotto quota mille

Su un totale di 24.461 tamponi effettuati si registrano oggi nel Lazio, domenica 8 maggio, 3.278 nuovi casi positivi, 300 in meno in 24 ore. Sono inoltre 4 i decessi e 3.215 le persone guarite, Il rapporto tra positivi e tamponi scende al 13,4%.

Il punto sui ricoveri

Per quanto riguarda gli altri dati, scende in modo sostanziale il numero dei pazienti ricoverati nelle aree mediche degli ospedali del Lazio: 76 in meno nell'arco delle ultime 24 ore, per un totale di 982 ricoverati e altri 56 pazienti in terapia intensiva.

La distribuzione dei casi per le province del Lazio

I casi a Roma città sono a quota 1.764. A questi si aggiungono ulteriori 690 positivi nel resto della provincia di Roma. Nelle altre quattro province della regione invece i casi sono stati 824, di cui 322 a Latina senza nessun decesso, 289 a Frosinone dove si sono registrate anche due vittime del virus, 109 a Viterbo con una vittima e 104 in provincia di Rieti con un altro morto legato al Covid.

Il bollettino del Lazio dell'8 maggio

Il totale dei contagi trattati dalle Asl del Lazio dall'inizio della pandemia ad oggi supera ora quota un milione e mezzo, sono in particolare 1.514.187. I cittadini attualmente positivi al virus sono invece 147.958, di cui 982 ricoverati in area medica e 56 in terapia intensiva. I decessi complessivi sono 11.182.