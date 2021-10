Coronavirus, contagi in calo nel Lazio: 230 nuovi casi. Rapporto tra positivi e tamponi all'1%

Sono stati 22.700 i test complessivi processati nel Lazio nelle ultime 24 ore, che hanno portato ad accertare 230 nuovi casi di covid, 64 in meno rispetto a ieri e 116 in meno rispetto a sabato scorso 2 ottobre. Tre sono stati invece i decessi e 244 i pazienti guariti. "Il rapporto tra positivi e tamponi è all'1,0%", sottolinea l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato. I cittadini ricoverati negli ospedali della regione sono in totale 358, 52 invece le terapie intensive occupate.

La distribuzione dei casi nel Lazio

Nel dettaglio, sono 107 i contagi registrati nella città di Roma e 63 nel resto della provincia di Roma, mentre nelle altre quattro province del Lazio sono 60 i nuovi casi. Di questi, 22 sono stati accertati dalla Asl di Latina, 21 dall'azienda sanitaria di Frosinone, 11 da quella di Rieti e infine 6 a Viterbo.

Il bollettino del 9 ottobre

Ammontano a 9.239 i cittadini del Lazio attualmente positivi al covid, di cui 358 ricoverati in area medica negli ospedali, 52 in terapia intensiva e 8.839 in isolamento domiciliare. Dall'inizio della pandemia ad oggi i pazienti deceduti sono stati invece 8.682 e i guariti 369.069 su un totale di 366.990 di casi covid esaminati.

Il punto sulla campagna vaccinale

Infine il quadro della campagna vaccinale, che conta nel Lazio complessivamente 8,4 milioni di somministrazioni, che hanno consentito di raggiungere il 90% della popolazione adulta e oltre 83% di over 12 che hanno concluso il percorso vaccinale. Il Lazio presenta tassi di copertura vaccinale tra i più alti in Europa. Prosegue intanto la somministrazione della terza dose, con oltre 30mila vaccinazioni già effettuate tra gli over 80 e da qualche giorni anche fra gli operatori sanitari (a partire dagli over 60 ad alto rischio di esposizione e comorbidità).