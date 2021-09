Coronavirus, nel Lazio 310 casi positivi. D'Amato: "Immunizzato l'80% della popolazione over 12"

Si è conclusa alla presenza dell'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Su un totale di oltre 26mila test, tra molecolari e antigenici, si registrano 310 nuovi casi positivi, 94 in meno rispetto a quelli di giovedì scorso. Sono inoltre 6 i decessi e 516 i pazienti guariti. Il rappporto tra positivi e tamponi è pari a 1,1%. Resta stabile la pressione ospedaliera. I ricoverati sono complessivamente 463, 58 le terapie intensive occupate da pazienti covid.

La distribuzione dei contagi per le province del Lazio

Nel dettaglio della distribuzione, la Capitale conta 152 contagi, il resto della provincia di Roma 100. Nelle altre quattro province del Lazio sono invece complessivamente 58 i nuovi positivi, 21 dei quali accertati dalla Asl di Latina, 18 a Frosinone, 6 a Rieti e 13 a Viterbo.

Il bollettino del Lazio del 9 settembre

Per quanto riguarda i numeri, appaiono in discesa gli attuali cittadini positivi al covid: il numero totale è di 13.092. Di questi, 463 sono ricoverati in area medica, 58 si trovano invece in terapia intensiva e 12.571 in isolamento domiciliare. Dall'inizio della pandemia ad oggi i casi esaminati in tutto il Lazio ammontano a 377.989, di cui 8.561 deceduti e 356.336 guariti.

La campagna vaccinale

Un accenno infine alla campagna vaccinale. "E' immunizzato l’80% della popolazione over 12 - ha commentato l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato - prossimo obiettivo 85%".