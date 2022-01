Screening gratuito prima del ritorno a scuola a Cori: 480 i test e 9 i positivi accertati

Screening gratuito per il mondo della scuola prima del rientro in classe di oggi anche a Cori. L'iniziativa che si è conclusa nella giornata di ieri, domenica 9 gennaio, è stata organizzata dal Comune in collaborazione con le farmacie del territorio.

I tamponi eseguiti sono stati 480, e le positività al coronavirus accertate 9. Si è registrato, quindi, un tasso di positività sotto il 2%. Per i positivi sono state attivate tutte le procedure per le quarantene.

"Un rientro a scuola certamente più sicuro per i nostri ragazzi e per tutto il mondo scolastico di Cori e Giulianello - commenta il sindaco Mauro De Lillis -. Ringrazio le famiglie che hanno portato i propri figli ad effettuare il test e tutte le insegnanti e le collaboratrici scolastiche che si sono sottoposte allo screening preventivo.

Ringrazio le farmacie De Gregorio, San Giuliano (Montecuollo) e Nobili per la collaborazione. Ringrazio la Protezione Civile, sempre pronta ad aiutare la popolazione, per la sua preziosa presenza e il corpo dei Vigili Urbani. Ringrazio i volontari che si sono messi a disposizione: gli infermieri e medici. In riferimento a questi ultimi, consentitemi di ringraziare con profondo affetto il dott. Renato Zampi, in pensione ma che ieri è stato sul campo ben 10 ore senza mai fermarsi, e il dott. Antonio Betti, presidente del Consiglio Comunale di Cori, che non ha esitato a dare il proprio contributo".

"Una bella azione di comunità che merita il plauso di tutti noi. Usciremo da questa pandemia - conclude il primo cittadino - soprattutto sottoponendoci alla vaccinazione e continuando ad adottare comportamenti responsabili. Buon rientro a scuola".