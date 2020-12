Coronavirus Fondi, il sindaco annuncia tamponi rapidi agli studenti prima del rientro a scuola a gennaio

Diminuiscono i contagi covid in provincia di Latina, ma ancora lentamente e in maniera troppo instabile per poter considerare questa come una reale fase di remissione. Il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto ha lanciato un appello ai cittadini a non abbassare la guardia e a prestare particolare attenzione alle misure anticovid soprattutto durante le festività natalizie in cui si corre il rischio di fare passi indietro rispetto all'andamento dell'epidemia.

Il primo cittadino ha annunciato a questo proposito che, grazie all'aiuto dell Croce Rossa del comitato di Fondi e in accordo con la Asl, saranno effettuati tamponi rapidi gratuiti a tutti gli studenti della città prima del rientro a scuola a gennaio.

"Il test - ha chiarito - naturalmente sarà su base volontaria ma mi auguro che l'adesione possa essere massiccia". La stima è di oltre 2mila tamponi. Tempi e modalità saranno comunicati con una nota ufficiale che uscirà nei prossimi giorni. Il luogo scelto è invece il piazzale di Via Mola di Santa Maria dove si svolge il mercato.