Coronavirus Fondi, campagna di screening sugli studenti: 38 positivi su 2487 test

Sono 105 i casi di coronavirus registrati a Fondi nel mese di gennaio; in attesa del dato ufficiale di oggi, 12 sono stati quelli comunicati ieri, domenica 10 gennaio, dalla Asl con il bollettino. “I nuovi positivi sono quasi tutti molto giovani - aggiornano dal Comune di Fondi -. In tre casi si tratta di ragazzi in età scolare la cui positività al tampone rapido è stata confermata da un successivo test molecolare. Sintomi lievi e lievissimi fanno ben sperare per tutti in una rapida guarigione”.

Drive in per gli studenti

La stessa Amministrazione ha fatto anche un bilancio della campagna dei screening rivolta agli studenti che si è articolata in due momenti, il primo con i test rapidi effettuati agli alunni delle elementari e medie dal 2 al 6 gennaio e il secondo rivolto agli studenti delle superiore nel fine settimana appena trascorso. Nella giornata di ieri sono stati effettuati 120 test da cui è emerso un solo positivo.

“Il totale, per quanto riguarda le due fasi del monitoraggio, è di 38 positivi su 2487 test” spiegano dal Comune: dai 1804 test rapidi effettuarti sul primo gruppo sono emersi 31 positivi , per il secondo 7 positivi su 683 test. “Molte positività attendono ancora di essere confermate da un successivo test molecolare. L'attività di monitoraggio proseguirà secondo modalità che saranno comunicate nei prossimi giorni”.

Al termine delle attività, poi, si sono sottoposti al test anche i volontari della Croce Rossa: tutti e 35 sono risultati negativi. La prossima fase di screening sarà rivolta ora alle scuole paritarie e forze dell'ordine.