Coronavirus Gaeta, obbligo di mascherina all’aperto: arriva l’ordinanza per Natale

Arrivano le prime ordinanze dei sindaci pontini che stringono leggermente le maglie in vista delle festività natalizie per contrastare la diffusione del coronavirus che nelle ultime settimane ha ripreso a correre più velocemente. La linea indicata nel corso dell’ultimo vertice del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura è stata quella di predisporre l’obbligo della mascherina anche all’aperto con particolare attenzione alle aree, le piazze e le vie che vengono maggiormente popolate nel corso delle festività natalizie.

Nella giornata di oggi, il sindaco di Gaeta ha firmato l’ordinanza che dispone “l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vite aree all’aperto nel periodo natalizio”. Un provvedimento che arriva proprio in considerazione del fatto che “in occasione delle prossime festività natalizie si registrerà nei luoghi di aggregazione e nei centri dello shopping, come di consueto, un intenso afflusso di persone con difficoltà a garantire il distanziamento interpersonale” e con l’obiettivo di “evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica" attraverso l’adozione di una misura “di natura cautelare di carattere contenibile ed urgente” per contrastare “l’evoluzione della pandemia".

L’obbligo è in vigore dalle 10.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 20.30 dei giorni 18, 19, 24, 25, 26 e 31 dicembre 2021 e ancora l’1 e il 2 gennaio 2022 nelle vie e piazze di seguito indicate: via Lungomare Caboto, da Villa delle Sirene a piazzale Caboto; piazzale Caboto; molo Santa Maria; via Docibile; via Bausan; piazza Cavallo; via Duomo; piazza Traniello; piazza Conca; via Annunziata; via Faustina; piazza Bonelli; piazza XIX Maggio; piazza della Libertà; corso Cavour; via Indipendenza; Villa delle Sirene.

Inoltre, ricordano dal Comune di Gaeta, tenuto conto dell’ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno, è “disposto l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie all’aperto in tutte le altre zone in cui si determina un’affluenza di persone tale da non garantire il distanziamento interpersonale – quali ad esempio altre vie dello shopping, luoghi di aggregazione, mercati, mercatini natalizi, fiere di vario genere, esposizioni e qualsiasi altro evento organizzato per le festività natalizie all’aperto – e comunque ovunque si configurino assembramenti o affollamenti”.