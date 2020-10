Coronavirus Gaeta, positivo un consigliere comunale. L’annuncio sui social

Consigliere comunale di Gaeta positivo al coronavirus. La notizia è stata data questa mattina dal diretto interessato, Emiliano Scinicariello, attraverso un post su Facebook ripreso anche dal sindaco Cosmo Mitrano che al consigliere ha rivolto i suoi auguri.

“Caro Emiliano, ti sono vicino in questo momento particolare da amico e da sindaco - ha scritto il primo cittadino -. Apprezziamo il tuo gesto di grande responsabilità. Un esempio da seguire e che consente di ridurre i tempi per la ricostruzione del tracciamento dei contatti. Stiamo combattendo una guerra contro un nemico invisibile e soltanto rispettando le indicazioni fornite per contenere la diffusione del virus riusciremo ad arginare questa seconda ondata che si preannuncia impegnativa ed arcigna - ha poi aggiunto il sindaco Mitrano - Ti auguro una pronta guarigione e ti aspettiamo presto anche in Comune nella tua veste ufficiale di consigliere comunale”.

“Voglio ‘socializzare’, più che altro per senso di responsabilità verso coloro che negli ultimi 10-15 giorni sono stati in contatto con me, che ho appena appreso di essere positivo al Covid-19 - ha scritto Scinicariello in un post su Facebook -. Tutto in poche ore. Sabato mattina ho appreso che un mio contatto romano era risultato positivo, mi sono messo immediatamente in isolamento fiduciario, ma la sera ho accusato qualche linea di febbre. Sarò dunque in quarantena, e la mia famiglia sarà prudente nel seguire i protocolli previsti per i familiari di un Positivo. Per il resto, speriamo bene”.