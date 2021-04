Coronavirus, nuova impennata di casi: 203 positivi, di cui 63 a Latina. Quattro morti

Un'altra impennata della curva covid in provincia di Latina dopo alcuni giorni di relativa stabilità. I casi di oggi, domenica 11 aprile, sono oltre quota 200, 203 in particolare, distribuiti su un totale di 23 comuni. Più della metà sono concentrati però in soli tre territori. Sono poi riportati anche quattro decessi e nuovi ricoveri ospedalieri.

Nel dettaglio dei numeri, la città di Latina registra oggi un record di nuovi positivi: sono ben 63 nelle ultime 24 ore. Sono poi 34 ad Aprilia e 18 nel comune di Cisterna. Terracina invece conta 14 contagi,11 il comune di Sezze, nove quello di Pontinia, otto Fondi, sette San Felice Circeo, cinque Formia e Santi Cosma e Damiano, quattro Priverno e Sabaudia, tre Cori, Gaeta e Sermoneta, ancora due casi a Bassiano, Minturno, Monte San Biagio e Sonnino, uno infine rispettivamente a Castelforte, Maenza, Roccagorga e Sperlonga. Il totale ad aprile è di 1.756 positivi, accertati in appena 11 giorni.

Pesante anche oggi il bilancio delle vittime delle covid: ancora quattro, rispettivamente nei comuni di Aprilia, Cori, Maenza e Formia. I pazienti che hanno perso la vita avevano 74, 79, 84 e 85 anni.

Sono poi appena 6 nelle ultime 24 ore i guariti, mentre sono stati 8 i nuovi ricoveri nell'arco di una giornata, superando la quota dei 100 in una sola settimana.

Vanno avanti le vaccinazioni, con 1979 dosi somministrate da ieri.