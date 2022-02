Coronavirus Latina, risale la curva: 912 contagi e un morto in provincia

Risale la curva dei contagi da Covid in provincia di Latina. Il bollettino diffuso oggi, 12 febbraio, dalla Asl segnala nelle ultime 24 ore 912 casi a fronte dei 663 di ieri. C’è stato anche un morto di Aprilia.

A guidare la classifica con 211 contagi c’è il capoluogo pontino seguito da Aprilia con 132. Per quanto riguarda gli altri comuni: 9 casi a Castelforte, 40 a Cisterna, 16 a Cori, 73 a Fondi, 63 a Formia, 33 a Gaeta, 13 a Itri, 1 a Maenza, 8 a Lenola, 29 a Minturno, 10 a Monte San Biagio, 5 a Norma, 20 a Pontinia, 2 a Ponza, 28 a Priverno, uno a Prossedi, 2 a Rocca Massima, 29 a Sabaudia, 17 a San Felice Circeo, 8 a Santi Cosma e Damiano, 19 a Sermoneta, 22 a Sezze, 12 a Sonnino, 10 a Sperlonga, 3 a Spigno Saturnia, 86 a Terracina, uno a Ventotene.

Arriva così a 26 il bilancio delle vittime dall'inizio di febbraio.

Sono stati invece sei i pazienti ricoverati al Santa Maria Goretti di Latina e 299 i cittadini guariti.

Nelle ultime 24 ore sono state effettuate 1627 vaccinazioni, di cui 92 prime dosi, 596 seconde dosi e 690 terze dosi per quanto riguarda gli adulti. Per la popolazione pediatrica tra i 5 e gli 11 anni sono state somministrate 73 prime dosi, 176 seconde per un totale di 249 vaccini.