Coronavirus, la curva non si ferma: altri quattro contagi. Casi anche in una rsa di Sezze

Sono ancora quattro i casi di coronavirus in provincia di Latina nelle ultime 24 ore, due dei quali trattati a domicilio. Uno dei nuovi contagi è relativo al comune di San Felice Circeo mentre altri tre al comune di Sezze. Nel comune lepino in particolare si sono registrati due casi all'interno di una Rsa, si tratta di due persone anziane risultate positive al tampone. Nella struttura è stato quindi avviato il protocollo di sicurezza della Asl con quarantena per tutti gli ospiti e il personale.

La curva dei contagi dunque continua a crescere in maniera preoccupante e i casi complessivi sono ora passati a 637, con un indice di prevalenza che continua ad aumentare e che è arrivato a 11,07 (positivi ogni 10mila abitanti).

Gli attuali pazienti che risultano ancora infettati dal covid sono 64, di cui 31 trattati a domicilio. I deceduti sono fermi a 37 da inizio pandemia mentre sono aumentati di tre unitò nelle ultime 24 ore i pazienti guariti, ora a quota 536.