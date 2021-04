Coronavirus, l'emergenza continua in provincia: 169 casi e quattro morti, 50 positivi a Latina

I dati contenuti nel bollettino della Asl pontina. I contagi scendono lievemente rispetto al 16 aprile ma restano molto alti. In 24 ore 12 ricoveri

In provincia 169 contagi e altri quattro decessi. Sono i dati contenuti nel bollettino della Asl di oggi, 17 aprile, che riportano anche 92 guarigioni e 12 ricoveri nelle ultime 24 ore.

Nel dettaglio, c'è ancora un picco che riguarda il capoluogo pontino che segna oggi altri 50 casi che si aggiungono ai 61 di ieri. Sono invece 22 i contagi ad Aprilia e ben 21, in netto rialzo rispetto agli ultimi giorni, quelli nel comune di Fondi. A Cisterna sono stati inoltre accertati 13 casi, 10 a Pontinia, 9 a Sezze, 8 a Sabaudia, 6 a Sermoneta, altri 4 rispettivamente a Cori, Minturno, Priverno, San Felice Circeo e Terracina, 3 i contagi a Gaeta, 2 a Itri e a Santi Cosma e Damiano, uno Castelforte, Maenza e Roccagorga, per un totale di 19 comuni. Ad aprile, in totale, si contano 2.580 casi di covid mentre nei primi 17 giorni di marzo erano 2.168.

Dopo una giornata di tregua, quella del 16 aprile che ha fatto registrare zero contagi, torna ad aggravarsi anche il bilancio delle vittime: sono 4 quelle riportate nel bollettino dell'azienda sanitaria, nei comuni di Aprilia, Cori, Fondi e Lenola, che portano a 36 il conto dei morti di aprile e a 497 quello complessivo, solo tra i residenti della provincia, dall'inizio della pandemia. Le ultime vittime avevano 66, 78, 81 e 83 anni.

I 12 ricoveri nelle ultime 24 ore fanno salire a 272 il numero totale dall'inizio del mese di aprile.