Coronavirus, curva in calo: 296 nuovi casi. Da nove giorni nessun decesso in provincia

Sono 296 oggi, 19 maggio, i nuovi casi di Covid accertati fra i residenti della provincia di Latina su un totale di 1.719 test. Il rapporto tra positivi e tamponi si attesta dunque intorno al 17,2%. In totale in questa prima parte del mese di maggio i positivi scoperti sul territorio ammontano a 7.123, mentre un mese fa, nello stesso arco temporale, erano circa 13mila.

La città capoluogo conta oggi 93 nuovi positivi, 20 ne registra invece il comune di Aprilia e a seguire un solo contagio nei comuni di Bassiano e Castelforte, 16 a Cisterna, 5 a Cori, 6 a Fondi, 19 a Formia, 6 casi anche a Gaeta e Itri, un altro caso è stato accertato nel comune di Lenola, 2 invece a Maenza, 7 a Minturno, ancora 4 a Monte San Biagio, uno a Norma, 6 a Pontinia, uno anche a Ponza, 8 a Priverno e uno a Prossedi, poi 8 nel comune di Roccagorga e ancora 2 a Rocca Massima; 11 a Sabaudia, 3 a San Felice e altrettanti a Santi Cosma e Damiano, 15 a Sermoneta, 10 nel territorio di Sezze, 5 a Sonnino, un caso a Sperlonga, 2 a Spigno Saturnia, 32 a Terracina.

Da nove giorni inoltre in tutta la provincia di Latina non si registrano decessi legati al Covid rispetto ai 5 dall'inizio del mese. Per quanto riguarda gli altri dati, sono 58 i pazienti guariti e 196 le nuove vaccinazioni, di cui 141 quarte dosi,