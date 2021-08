Coronavirus: 12 nuovi contagi in provincia ma c'è anche una nuova vittima

Solo 12 oggi, 2 agosto, i nuovi contagi accertati nella provincia. Un dato in netto calo ma dovuto in larga parte al numero inferiore di tamponi del fine settimana. I 13 casi sono distribuiti in sei comuni.

Sono in particolare tre i positivi nei comuni di Formia e Minturno, due ad Aprilia e Cori, uno invece nella città capoluogo e a Sabaudia. Nei primi due giorni del mese di agosto si contano in totale 58 casi. Dopo 12 giorni senza decessi si registra però sul territorio pontino anche un nuovo decesso, quello di un paziente residente a Terracina.

Nelle ultime 24 ore inoltre non ci sono state nuove notifiche di guarigione mentre sono stati 3 i ricoveri in ospedale. Per quanto riguarda infine la campagna di vaccinazione, in provincia c'è stata una forte diminuzione delle somministrazioni: solo 1.496.