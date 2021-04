Coronavirus, in provincia 119 nuovi positivi. Tre morti a Latina, Aprilia e Sermoneta

Più o meno ancora stabile in provincia di Latina la curva del covid. Sono oggi, 2 aprile, 119 i casi di positività accertati in 21 comuni. E' ancora la città di Latina a trainare i contagi dell'intero territorio, con altri 28 casi nelle ultime 24 ore, seguita da Aprilia con 11 e da Terracina e Sabaudia, ciascuno con 9 positivi. Si segnalano poi ancora 8 contagi nel comune di Pontinia e altrettanti in quelli di Cisterna e Formia, sono invece 6 i casi a Fondi, 4 a Gaeta, Itri, Monte San Biagio, 3 a Castelforte, San Felice Circeo e Sonnino, 2 a Priverno, Sezze, Sperlonga e Spigno Saturnia, un solo positivo infine nei comuni di Cori, Santi Cosma e Damiano e Sermoneta. Nell'arco delle prime due giornate di aprile si contano già 220 contagi, mentre il mese di marzo si era chiuso a 4.377.

Sono inoltre altri tre i decessi accertati, ad Aprilia, Latina e Sermoneta, per un totale di cinque vittime ad aprile e 465 morti tra i residenti della provincia dall'inizio della pandemia. Due dei pazienti deceduti avevano 60 anni, un altro 69.

Ammontano infine a 18 i ricoveri per covid, 57 sono invece le guarigioni e 1634 le somministrazione di vaccino nelle ultime 24 ore.