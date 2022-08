Coronavirus, ancora un decesso in provincia. Stabile la curva dei contagi

Ammontano a 188 i nuovi casi di Covid registrati fra i residenti dei comuni pontini nelle ultime 24 ore, per un totale di 6.048 contagi dall'inizio del mese di agosto ad oggi. I comuni coinvolti sono 22.

A Latina in particolare si segnalano 52 nuovi positivi, 24 invece nel comune di Aprilia, a seguire uno solo a Bassiano, 9 9 a Cisterna, 12 a Fondi,14 a Formia, 4 a Gaeta e uno solo anche a Itri; 2 invece a Lenola, 4 a Minturno, 6 a Monte San Biagio, 3 a Norma, 6 anche a Pontinia, 5 invece a Priverno e 4 nel comune di Roccagorga; ancora 7 a Sabaudia e 3 a San Felice, 4 a Sermoneta, 8 a Sezze, 7 a Sonnino, uno a Sperlonga, 11 infine a Terracina. A questi si aggiungono però ulteriori 34 contagi scoperti fra cittadini residenti fuori provincia e dunque non in carico alla Asl di Latina.

Il bollettino della Asl riporta inoltre un altro decesso legato al virus, quello di un paziente di 87 anni che era residente a Formia e che porta a 11 il bilancio delle vittime di agosto e a quota 902 quello complessivo registrato dall'inizio della pandemia ad oggi. Si segnala inoltre un solo ricovero ospedalieri mentre le notifiche di guarigione sono state 15 e 123 infine le vaccinazioni anti Covid somministrate.