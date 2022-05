Coronavirus Latina, il numero dei contagi scende sotto quota 200

Continua a decrescere il numero dei nuovi contagi da coronavirus in provincia di Latina e scende sotto quota 200. Nelle ultime 24 ore secondo il bollettino diffuso oggi, domenica 22 maggio, dalla Asl i contagi registrati sono 135 a fronte dei 292 di ieri, dei quali 37 nel capoluogo pontino.

Per quanto riguarda la distribuzione nei singoli comuni 8 sono stati registrati a Aprilia, uno a Bassiano, 14 a Cisterna, 3 a Cori, 10 a Formia, 5 a Gaeta, 3 a Itri, uno a Maenza, uno a Minturno, uno a Norma, 10 a Pontinia, uno a Ponza, 7 a Priverno, 6 a Roccagorga, 4 a Sabaudia, uno a San Felice Circe, 3 ciascuno a Sermoneta, Sezze e Sonnino, 12 a Terracina. Anche oggi, come nei precedenti undici giorni, non c’è stato alcun decesso.

Nelle ultime 24 ore non ci sono stati nuovi ricoveri e le guarigioni notificate dalla Asl sono state 18.

Sul fronte vaccinazioni, nella giornata di ieri ne sono state effettuate 253, delle quali 251 su popolazione adulta (ben 172 le quarte dosi) e 2 su bambini dai 5 agli 11 anni.