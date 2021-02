Coronavirus Latina, risalgono i contagi: sono 144 nelle ultime 24 ore

Si registra anche il decesso di un 73enne in provincia. Questa settimana si chiude con 774 nuovi casi

Resta sopra quota 100 il numero dei contagi in provincia. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi rilevati oggi, domenica 28 febbraio, sono stati 144, 18 in più rispetto al giorno precedente e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra inoltre il decesso di un uomo di 73 anni con patologie pregresse.

Questa settimana si chiude quindi con 744 contagi in più sul territorio pontino a fronte dei 402 della settimana scorsa. In totale a febbraio sono stati 2820 i positivi in tutta la provincia.