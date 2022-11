Coronavirus, impennata di contagi: 600 in provincia. Oltre 9.300 da inizio novembre

Arrivano a 600 i nuovi positivi accertati dalla Asl e riportati sul bollettino della Asl di oggi, martedì 29 novembre. Un aumento considerevole, risultato di un numero più elevato di test effettuati, ben 2.478.

Il rialzo della curva del Covid si fa sentire in tutti i comuni della provincia, Latina in testa, che conta 174 casi, seguita da Aprilia con 72 a Terracina con 61. A seguire, si segnala un solo contagio a Bassiano ma 49 a Cisterna, 23 a Cori, 13 nel comune di Fondi e 27 in quello di Formia mentre a Gaeta si registrano 8 contagi e 6 a Itri; un solo positivo anche a Lenola e Maenza, ma salgono a 17 quelli scoperti a Minturno e a 11 quelli di Monte San Biagio, un contagio è poi a Norma, altri 18 a Pontinia e 14 a Priverno; ancora 2 a Prossedi, 6 a Roccagorga, uno a Roccasecca dei Volsci, poi 24 nel comune di Sabaudia, 7 a San Felice Circeo e 2 a Santi Cosma e Damiano; a Sermoneta si segnalano invece 18 contagi, 29 nel territorio di Sezze, ancora 10 a Sonnino, 4 a Spigno Saturnia e 61, come già detto, nel comune di Terracina. Il totale di novembre si attesta dunque per ora a quota 9.390 casi di Covid.

Nessun nuovo ricovero ospedaliero e nessun decesso, mentre i guariti accertati dalla Asl sono stati nelle ultime 24 ore 106. Ammontano poi a 232 le dosi di vaccino somministrate.