Coronavirus: 136 nuovi casi, 29 dei quali nella città di Latina. Un altro morto a Itri

Il bollettino Asl di oggi, 29 ottobre, segnala ancora 136 nuovi casi positivi, distribuiti in 21 comuni pontini. Un nuovo decessso si registra inoltre nel comune di Itri e porta il dato totale dei morti per le conseguenze del virus dall'inizio della pandemia a 53.

Nella città di Latina il dato più alto di contagi: sono 29. Ad Aprilia invece i casi arrivano a 24, a Cisterna 12. Oltre ai tre comuni che da ormai diverse settimane registrano una costante crescita di casi sempre a doppia cifra, si registrano oggi due casi a Castelforte, altri due a Cori, nove a Fondi, sette a Formia, uno a Gaeta, due a Itri, due a Maenza, tre a Minturno e altrettanti a Norma, sette a Pontinia, uno rispettivamente a Priverno e Roccagorga, tre a Sabaudia, uno a Santi Cosma e Damiano, 11 a Sezze, quattro a Sonnino, uno a Sperlonga e ancora 11 a Terracina.

Il numero complessivo di pazienti contagiati da marzo ad oggi è di 3285, con indice di prevalenza arrivato a 57,11. Nove i guariti in più nelle ultime 24 ore, per un totale di 861. Gli attuali positivi sono invece 2371, con 2239 persone seguite in isolamento domiciliare e 132 ricoverati.