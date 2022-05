Coronavirus, 322 nuovi contagi in provincia e un solo ricovero al Goretti

Resta stabile la curva dei contagi della provincia di Latina, con 322 nuovi casi registrati nell'arco delle ultime 24 ore e riportati sul bollettino della Asl. I tamponi sono stati complessivamente 2.012 con un rapporto tra test e positivi che si attesta intorno al 16%.

Nella città di latina i nuovi contagi sono stati 94, ad Aprilia invece 35, a seguire uno solo a Bassiano, sei a Campidimele, 16 nel comune di Cisterna, 5 in quello di Cori; ancora 10 a Fondi, 13 a Formia e 10 anche a Gaeta, uno invece a Itri, 3 a Lenola e 4 a Maenza, 13 poi a Minturno e un solo caso ciascuno nei comuni di Monte San Biagio e Norma; 12 sono ancora i casi a Pontinia, 7 a Priverno, 6 a Roccagorga,4 a Rocca Massima; ancora 20 nel comune di Sabaudia e uno a San Felice, 4 a Sermoneta, 15 a Sezze e 12 a Sonnino, 6 a Spigno Saturnia e infine 22 a Terracina. Il totale dei casi scoperti fra i residenti dei comuni pontini in 8 giorni è di 3.308.

Da quattro giorni non si registrano nuovi decessi rispetto ai 4 già registrati dall'inizio di maggio, mentre il bollettino dell'azienda sanitaria riporta un solo ricovero ospedaliero e 59 guarigioni. Le vaccinazioni infine sono state in totale 230, di cui 8 in età pediatrica con 7 prime dosi ai bambini fra i 5 e gli 11 anni.