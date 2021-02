Coronavirus Latina: sono 97 i nuovi casi in provincia, un decesso e 71 guariti

I dati di oggi diffusi dalla Asl con il consueto bollettino; contagi in calo in questa seconda settimana di febbraio; 32 i decessi questo mese

Tornano sotto quota 100 i contagi giornalieri nella provincia di Latina: nel pomeriggio di oggi, domenica 14 febbraio, la Asl ha diffuso il bollettino quotidiano in cui vengono riportati altri 97 nuovi casi di coronavirus.

In questi 14 giorni del mese di febbraio i positivi sono stati 1553 in tutto il territorio pontino, 729 dei quali in questa settimana., in calo rispetto a sette giorni fa.

I casi di oggi sono stati registrati in 18 comuni; il dato più alto ancora una volta nel capoluogo pontino dove i contagi sono stati 17; altri 14 ne sono poi stati riscontrati nel territorio di Aprilia. Otto sono stati invece a Fondi e Roccagorga, 7 a Formia e Terracina, 6 a Cisterna, Minturno e Spigno Saturnia, 4 a Cori, 3 ad Itri e Sabaudia, 2 a Priverno e Sezze, uno infine a Gaeta, Pontinia, San Felice Circeo e Sonnino.

Nel bollettino della Asl viene riportato poi il decesso di un paziente di Latina e 71 nuovi guariti registrati nelle ultime 24 ore. I morti nel mese di febbraio sono stati 32, 381 da inizio pandemia ad oggi.