Coronavirus Latina: 112 casi in provincia. Nessun decesso per il secondo giorno consecutivo

Anche oggi, come ieri, il bollettino della Asl diLatina riporta 112 nuovi casi di coronavirus registrati in tutto il territorio provinciale. Il report è stato diffuso nel primo pomeriggio e per il secondo giorno consecutivo non riporta decessi, situazione che non si verificava dai primi mesi di marzo. Sono stati, invece, solo 9 i guariti nelle scorse 24 ore.

Coronavirus Latina: altri 112 casi

I 112 nuovi contagi di oggi sono stati accertati in 17 diversi comuni della provincia; da segnalare come oltre la metà sono concentrati tra la città di Latina (34) e quella di Aprilia (25), che restano i due territori che negli ultimi giorni hanno fatto registrare i numeri più alti. In tutti gli altri centri della provincia la crescita dei casi è stata ad una cifra: sono, infatti, 7 a Cisterna e Formia, 6 a Sezze, 5 a Pontinia e Sermoneta, 4 a Fondi, Gaeta e Sabaudia, 3 a Priverno e Santi Cosma e Damiano e uno infine a Castelforte, Maenza, Monte San Biagio, Norma e Ponza.

Nove ricoveri in un giorno

Il bollettino della Asl riporta anche 9 ricoveri nelle ultime 24 ore, il dato più basso da una settimana a questa parte. Nel mese di aprile in totale i ricoveri di pazienti pontini positivi al Covid-19 sono stati 399.

La campagna vaccinale

Completa il quadro il punto sulla campagna vaccinale: nelle scorse 24 ore sono 1869 le somministrazioni in tutta la provincia pontina che in totale sono arrivate ad oltre 102mila. Sono più di 30mila, ad ora, le persone, a cui sono state inoculate entrambe le dosi.