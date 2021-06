Coronavirus: nessun ricovero e nessun decesso, 6 nuovi casi nelle ultime 24 ore

Anche oggi, 20 giugno, contagi con numeri a una sola cifra per la provincia di Latina. I nuovi positivi accertati sul territorio sono soltanto sei distribuiti in altrettanti comuni. Un solo contagio ciascuno dunque per Cisterna, Fondi, Latina, Monte San Biagio, San Felice Circeo e Sezze. Il totale dall'inizio di giugno è dunque di 234 casi.

Per il terzo giorno consecutivo inoltre il bollettino della Asl non riporta nessun decesso. Le vittime restano dunque 17 dall'inizio del mese, anche se molte delle notifiche riportate nel corso del mese erano in realtà relative a decessi risalenti a maggio. A zero anche i ricoveri ospedalieri, che a giugno sono stati appena 41. Non sono però riportate nel bollettino della Asl nuove guarigioni.

Un ultimo dato è invece relativo alle vaccinazioni, che proseguono speditamente al ritmo di circa 5mila al giorno. Nelle ultime 24 ore le somministrazioni sono state in particolare 5.307, per un totale in provincia di circa 335mila e più di 110mila persone che hanno completato il ciclo vaccinale.