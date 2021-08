Coronavirus Latina: la provincia conta 30 nuovi casi. Nessun decesso e 2 ricoveri in un giorno

Sono 30 i nuovi casi di coronavirus nella provincia di Latina, registrati in 11 diversi comuni ma la maggior parte concentrati nei centri più grandi di Latina, Aprilia e Terracina. Un dato, quello riferito oggi, giovedì 5 agosto dalla Asl con il bollettino, in linea con l’andamento fatto registrare dalla curva in questi primi giorni del mese in cui i contagi totali sono stati 134, con una media di quasi 27 ogni giorno.

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, come detto, i numeri più alti arrivano dalla città capoluogo, Latina, con 8 n nuovi positivi, e da Aprilia e Terracina con 5 ognuna; 3 ne sono poi stati riscontrati rispettivamente a Formia e Gaeta, e uno solo nei comuni di Minturno, Monte San Biagio, Priverno, San Felice Circeo, Sermoneta e Sperlonga.

Anche oggi, come ieri, non sono stati comunicati decessi dalla Asl con il bollettino (sono 3 dall’inizio del mese), mentre i ricoveri sono stati 2 e le guarigioni notificate 4.

Infine, i numeri della campagna vaccinale raccontano che le somministrazioni giornaliere sono tornate sopra quota 4mila: sono state 4513 quelle effettuate ieri in provincia.