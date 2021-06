Coronavirus Latina: in provincia 116 contagi in una settimana, 19 i comuni senza nuovi casi

Continua la fase di discesa della curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina: nell’ultima settimana, quella che va dal 9 al 15 giugno, i casi totali sono stati 116, ancora in calo rispetto a quella precedente (dal 2 all’8 giugno) in cui erano stati 130 e ai 182 del periodo compreso tra il 26 maggio e il primo giugno.

A fare il punto della situazione la Asl che ha diffuso il consueto bollettino settimanale; da sottolineare che nei giorni considerati con questo ultimo report il 14 giugno, dopo mesi, sono stati notificati zero nuovi positivi, mentre un picco di 40 è stato registrato due giorni prima.

Per quanto riguarda i decessi, sono stati 11 nella settimana presa in considerazione, in aumento rispetto a quella precedente, ma in alcuni casi si tratta di notifiche di decessi di pazienti residenti fuori la provincia pontina e che sono avvenuti nel mese di maggio. Stabili i ricoveri, 16 nel periodo compreso, mentre i guariti sono stati 598.

Potenziata la campagna vaccinale con 35777 somministrazioni effettuate in questi sette giorni, mentre nei precedenti erano stati poco meno di 30mila.

Per quanto riguarda la distribuzione dei contagi, come riportato nella tabella in basso, quasi la metà sono concentrati nei territori di Cisterna (31) e Fondi (30) dove sono stati registrati i dati più alti. Nella città capoluogo sono stati 17 i nuovi casi, 3 in meno invece ad Aprilia. Sono invece 14 i comuni della provincia pontina dove non sono state riscontrate nuove positività nell’intera settimana.