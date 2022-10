Coronavirus Latina, meno di 300 i nuovi contagi. Provincia da nove giorni senza decessi

Si mantiene stabile nelle ultime 48 ore la curva e dopo alcuni giorni il numero dei contagi giornalieri nella provincia di Latina scende sotto il muro dei 300: nel bollettino che la Asl pontina ha diffuso nella mattinata di oggi, domenica 2 ottobre, infatti sono 278, solo 8 in più rispetto alla giornata di ieri. Il rapporto tra positivi e tamponi oggi è di circa il 28% e nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1008 test totali.

La mappa dei contagi

I contagi, analizzando il report, sono stati accertati in 24 dei 33 comuni della provincia. Un quarto sono concentrati nella città di Latina (77), mentre 29 sono quelli rilevati a Cisterna, 25 ad Aprilia, 24 a Terracina e 20 a Sabaudia. Altri 15 sono poi a Gaeta, 12 a Fondi e Sezze, uno in meno a Formia; 9 sono invece quelli registrati a Monte San Biagio, 8 a Pontinia, 6 a Minturno e Priverno, 4 a Maenza, 3 a Norma e San Felice Circeo, 2 nei comuni di Cori, Prossedi, Roccagorga, Rocca Massima, Sermoneta e Sperlonga; uno infine a Itri e sull’isola di Ponza.

Nessun decesso da nove giorni

Per il nono giorno consecutivo, poi, nel bollettino della Asl non sono riportati nuovi decessi e nelle ultime 24 non sono neanche stati effettuati nuovi ricoveri mentre i positivi a cui è stata notificata la guarigione sono stati 10. Infine, nella giornata di ieri sono state effettuate 294 vaccinazioni: 256 sono state le quarte dosi ma c’è anche una persona a cui è stata somministrata la prima dose.