Coronavirus Latina: poco più di 200 nuovi casi in provincia, ma sono tre i decessi

Si conferma in calo la curva dei contagi da coronavirus in questa seconda parte del mese di dicembre che invece fa segnare un aumento del numero dei decessi: tre sono quelli riportati nell’ultimo bollettino della Asl, che salgono a 6 solo nell’ultima settimana.

Andando con ordine, analizzando il report diffuso oggi, venerdì 23 dicembre, dall’Azienda sanitaria locale, sono 224 i nuovi casi accertati in provincia e distribuiti tra 25 comuni, mentre sono in totale 7.542 quelli rilevati dall’inizio del mese nell'intero territorio pontino.

La mappa dei contagi

Quasi la metà del totale dei casi di oggi sono concentrati nella città di Latina (97) a cui si aggiungono i 31 di Aprilia. Sono questi i comuni con i dati più alti delle ultime 24 ore: sono, infatti, poi 16 i positivi riscontrati a Cisterna, 11 a Sabaudia e 10 a Terracina; altri 8 sono a Sezze; 6 nei centri di Formia e Sermoneta; 5 a Minturno e 4 nei comuni di Cori e Priverno; 3 a Maenza, Pontinia e Sonnino; 2 ancora a Fondi, Gaeta, Lenola, Roccasecca dei Volsi, San Felice Circeo e Santi Cosma e Damiano; uno infine a Bassiano, Castelforte, Itri, Monte San Biagio e Sperlonga.

Tre i decessi

Come detto sono tre i decessi riportati nel bollettino che fanno salire a 13 il totale dell’inizio del mese; non ce l’hanno fatta un uomo di 85 anni di Formia, una donna di 76 anni di Minturno e una di 79 anni che viveva invece a Itri. In ospedale, invece, nelle ultime 24 ore sono stati ricoverati 2 pazienti positivi mentre a 35 è stata notificata la guarigione. Le vaccinazioni, infine, ieri sono state 106.